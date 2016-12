Nya fartkameror sätts upp

Sträckan mellan Ekenässjön och Gisshult utanför Nässjö är en av de vägsträckor i länet som det under nästa år kommer sättas upp nya fartkameror. Detta uppger SVT Nyheter Jönköping. Bakgrunden är att Trafikverket anser att det går för fort på flera av länets vägar. Totalt kommer Trafikverket att sätta upp ett 20-tal nya fartkameror i Jönköpings län under nästa år. Den exakta placeringen och hur många kameror som sätts ut vet man inte i dagsläget, men ett riktmärke som Trafikverket har för att få optimal verkan är att det ska finnas en kamera var femte kilometer. Trafikverket har idag 1 500 trafiksäkerhetskameror ute i det svenska vägnätet, 55 av dem finns i Jönköpings län. Under nästa år, liksom under 2018, tillförs ytterligare 200.