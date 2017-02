På programmet under premiärkvällen står rockabilly då Linköpingsbanden John Wildcat och Bobby Jr And The Teardrops står på scenen.

— Vi på Studiefrämjandet har letat efter en scen i Vetlandatrakten länge. En av våra kontakter började prata med vakten Mattias Ingvarsson som jobbar ofta i bowlinghallen. På så vis träffade vi träffade vi Torgny Palmberg som driver bowlinghallen och tillsammans kom vi fram till det här konceptet, säger Mire Stevkov som jobbar på Studiefrämjandet.

Flera musikstilar

Torgny Palmberg berättar att man har haft enstaka spelningar i bowlinghallen tidigare.

— Jag är övertygad om att det här kommer bli bra. Efter ett tag är nöjeslystna medvetna om att vi kör livemusik i bowlinghallen varje lördag. Det är ett ypperligt tillfälle för publiken att lyssna på flera olika musikstilar, säger Palmberg.

Mire Stevkov och hans kollega Lennart Fjellman på Studiefrämjandet är inne på samma linje.

— Vi är intresserade att få ut våra band, att de ska få spela. Inom Studiefrämjandet har vi faktiskt tillgång till mellan 3 000-4 000 band, säger Stevkov.

— När folk upptäcker den nya musikscenen i Vetlanda så kommer det bli attraktivt för både band och publik, framhåller Lennart Fjellman.

Scen i gallerian

Studiefrämjandet har tillsammans med Vetlanda bowling jobbat hårt med att sätta programmet för våren. Det visar sig att programmet är fullspäckat. Än så länge har man, förutom aviseringen av premiärkvällen, legat lite lågt.

— Till en början vill vi känna oss lite för och se hur det funkar, men vi märker ju redan att intresset är stort. Flera agenter har exempelvis redan hört av sig. Vi kommer köra fri entré och spelningarna kommer vara på en scen i den närliggande gallerian, säger Palmberg.