Nu blir det fika i Norrby

För fem år sedan beslutade familjen Hörlén på Norrby Ängar att börja sälja sitt ekologiska kött direkt till konsumenterna.

Till en början körde de ut köttlådor, men när folk började efterfråga enstaka styckdetaljer fick de tänka om och familjen öppnade en gårdsbutik.

Sedan dess har efterfrågan på kött ökat, och utbudet i gårdsbutiken har vuxit till både matlagningstillbehör, fårskinn, tvålar och andra varor.

— Vi säljer i princip allt kött vi producerar här, och allt kött som säljs kommer från gården, berättar Ann Hörlén.

Invigdes efter jul

Och det går bra för butiken, många letar sig ut för att köpa kött till söndagsmiddagen eller för att äta på plats.

Och i mellandagarna kunde familjen Hörlén även inviga sin nya caféverksamhet.

— Det har varit många som har frågat om vi inte säljer fika, och visst, tanken har väl funnits, men vi ville vänta tills köket och allt var i ordning innan vi satte igång, berättar Ann Hörlén.

Ekologiska varor

Tanken med caféet är att man ska servera lokalproducerat och ekologiskt, och samtliga charkprodukter kommer från Norrby Ängar.

— Vi vill lyfta andra som satsar på landsbygden. Därför kommer brödet och kakorna från ett gårdsbageri i Flisby, och osten kommer från Räven och Osten och från Fröset, säger Ann Hörlén.

Och caféverksamheten fick ett gott mottagande redan första dagarna.

— Vi tänkte att vi skulle börja lite off season för att kunna komma in i det i lugn takt, men det har varit full rulle sedan vi slog up dörrarna i dag, säger Ann Hörlén.