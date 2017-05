Enligt flera av varandra oberoende uppgiftslämnare är Nässjö IF-målvakten Jakob Säleby på väg bort i från klubben.

Enligt uppgifterna kommer Nässjökillens nästa klubbadress bli Vetlanda BK.

– Jag har inte bestämt var jag ska spela än, säger han.

Om så blir fallet så byter alltså Säleby allsvenskan mot elitserien. En nivå han tidigare spelat på för Villa/Lidköping, Sirius och just VBK.

Men Säleby har ännu inte stängt någon dörr för fortsatt spel i Nässjö.

– Jag har inte avskrivit något, men hoppas att något blir klart inom de närmaste dagarna.

Tidningen når Anders Freijd som sitter med i VBK:s sportgrupp. Han hymlar inte med att klubben söker en målvakt, heller inte att Säleby är ett alternativ.

– Vi söker en målvakt till, vår unge målvakt Viktor Birgersson försvann till Åby och vi känner att vi behöver ha tre och Jakob (Säleby) pratar vi med, säger Freijd.

Just nu har Vetlanda Bandyklubb två målvakter under kontrakt. Den unga duon Oscar Löfqvist och Philip Svensk kan alltså få in ytterligare en målvaktskollega i rutinerade Jakob Säleby, som bland annat har fyra landskamper på sin meritlista.