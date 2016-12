Nässjö körde över Uppsala

Det var nog många som förväntade sig en jämn drabbning när Uppsala basket kom på besök till Nässjö sporthall. Och jämnt blev det - i en quarter. För efter en liten trevande inledning under första quartern så fullkomligt exploderade Nässjö under den andra quartern. Nässjö vann den andra quartern med hela 25-8 och Uppsala hängde inte alls med i svängarna. Halvvägs in i matchen ledde alltså Nässjö med hela 21 poäng och Uppsala var i ärlighetens namn aldrig riktigt nära att komma tillbaka. Nässjö fortsatte jobba hårt matchen igenom och kunde till slut vinna med hela 24 poäng.

— Jag tycker verkligen vi visar upp vår styrka i det här laget idag. Det är fantastiskt speciellt när det är storpublik som ikväll. Vi visste att vi inte vunnit två matcher i rad tidigare under säsongen så det var väldigt viktigt att få den här vinsten och avsluta året på bästa sätt, säger Nässjöspelaren, Reginald Johnsson.

Stark avslutning

Matchfakta KFUM Nässjö-Uppsala Basket 86-60 (27-23, 25-8, 17-16, 17-13) Nässjö: Jonathan Peleg 21,.. Matchfakta KFUM Nässjö-Uppsala Basket 86-60 (27-23, 25-8, 17-16, 17-13) Nässjö: Jonathan Peleg 21, Dartaye Ruffin 20, Reginald Johnsson 14, Austin Barnes 12, William Gutenius 7, Mantas Griskenas 5, Karim Wazzi 3, Kristian Heder Ternell 2. Uppsala: Andreas Person 15, Anes Zekovic 10, Jonathan Person 9, Axel Nordström 8, Alexander Lindqvist 6, Anton Gaddefors 5, Oliver Jonsson 3, Sebastian Norman 2, Lukas Friberg 1, Rickard Eriksson 1. Publik: 1157.

Nässjö basket har efter en tyngre period nu verkligen kommit tillbaka med två raka segrar mot Borås och Uppsala. Nyckeln till lagets fina prestationer ligger i defensiven, menar Johnsson.

— Vi jobbar så hårt med defensiven under träningarna. Vi bokstavligt talat nästan dödar varandra på träningarna. Jag skulle nästan säga att våra träningar är tre gånger så hårda som matcherna. Så när vi väl kommer till matcherna så är vi väl förberedda.

Peleg imponerade

Reginald Johnsson har inte tillhört Nässjö basket länge men han har redan hunnit visa att han kommer att bli en tillgång för KFUM. En annan som imponerade stort under kvällen var Jonathan Peleg som stod för hela 21 poäng.

Malbas borta

Nässjö visade verkligen upp sig från sin bästa sida mot Uppsala och de 1157 åskådarna såg minst sagt nöjda ut när slutsignalen gick. Härnäst väntar Malbas borta för Nässjö som ser fram emot att utöka sin segerrad.

— Vi måste behålla foten på gaspedalen. Vi har vunnit två i rad nu men vi har fortfarande många poäng att ta för att jobba oss uppåt i tabellen. Vi är på god väg men vi måste fortsätta jobba hårt, avslutar Johnsson.