Skillnaden mellan allsvenskan och elitserien är stor. Det visade Tillberga när de snabbt vände 2–0 till 2–4 i den andra halvleken.

Matchfakta Nässjö IF– Tillberga Bandy 4–6 (2–0) Målen: 1–0 (19) Anatoly Suzdalev, 2–0 (28.. Matchfakta Nässjö IF– Tillberga Bandy 4–6 (2–0) Målen: 1–0 (19) Anatoly Suzdalev, 2–0 (28) Patrik Gustafsson Thulin (hörna), 2–1 (48) Jesper Hermanson, 2–2 (57) Robin Andersson, 2–3 (63) Kim Barklund, 2–4 (68) Ivan Lebedev, 3–4 (76) Anatoly Suzdalev, 3–5 (89) Robin Andersson (straff), 3–6 (90) Ivan Lebedev, 4–6 (90) Marcus Magnusson. Hörnor: 7–9 Publik: 421.

Men bortsett från den perioden fick Nässjö IF det där glappet mellan divisionerna att så ovanligt litet ut.

Den allsvenska utmanaren stod upp bra, spelade samlat i defensiven och kontrade när tillfälle gavs.

– Vi gör mål, vi försvarar oss bra och vi krigar. Det är klart det är bra, säger NIF–målvakten Jakob Säleby och fortsätter:

– Men så länge vi håller ihop det som vi ska så är jag övertygad om att vi kan stå emot ett bra lag ganska länge, sen är det tråkigt med hedersamma förluster så klart. Det handlar ju om att vinna också.

Det gör man inte med 70 minuter på utvisningsbänken. Även om en del domslut såg tveksamma ut så var det just utvisningarna som fällde NIF den här kvällen.

– Absolut, vi måste hålla oss på planen för att vinna och vi har för mycket utvisningar, säger Säleby.

Ute på isen blev det rejält irriterat i NIF–lägret efter vissa domslut. Efter slutsignalen menade Jakob Säleby att det bara är att vänja sig vid att elitserielagen kan få vissa fördelar.

– De får fördelar för att de kommer uppifrån, men så är det. Jag gnäller inte på någon domare för det. Vi har det med oss när vi möter Blåsut och Katrineholm, de har det när de möter oss. Så har det alltid varit i idrott och så kommer det alltid vara, säger NIF–målvakten.

Jakob Säleby drog själv på sig en utvisning för olämpligt uppträdande efter Tillbergas 4–2-mål.

NIF–målvakten menade att Tillbergaspelaren tog bollen med handen innan han satte den i nätet – och lät domaren veta det.

– Jag beter mig som ett svin mot domaren om jag ska vara helt ärlig, men det har jag gjort i två säsonger allsvenskan och jag har aldrig i hela min karriär åkt ut för olämpligt, så jag vet inte varför den kommer i dag. Jag tycker inte jag beter mig mer illa idag än någon annan gång, säger Säleby.

Sett över 90 minuter gjorde Nässjö IF ändå en kvalpremiär långt över förväntan. Nässjö IF ledde med två bollar i halvtid, reste sig efter tappet till 2–4 och gjorde match av det hela in i det sista.

Då passade Säleby på att skicka en liten känga till Tillbergaspelarna.

– De har ändå tagit 20 poäng i elitserien och tycker själva att de är rätt bra liksom, de hade väl velat spela slutspel till och med, så skiljer det inte mer än så här så är det klart att det är kul, säger han.