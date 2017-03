— Vi har mycket på gång. Inte minst på Torsdagsklubben som bjuder på två riktigt bra kvällar, säger Anna-Karin Rostedt och visar affischen med Mattias Linder och Befriade Bunkerns Barn som spelar i morgon, den 23 mars.

— Mattias Linder är välkänd här i Sävsjö. Han har bland annat medverkat i lokalrevyn under flera år, och så har han varit med i Komstadspelen. Och förra året släppte han faktiskt sitt första soloalbum, berättar Anna-Karin Rostedt.

Och den 27 april kommer det brittiska bandet Nine Below Zero.

— Det är den största bokningen vi har haft till Torsdagsklubben, berättar Pelle Nööjd.

Någon som verkligen ser fram emot den spelningen är Kjell Olsson.

— Jag såg dem på Sweden Rock för ett par år sedan, och de var så bra att jag fick gåshud. Så jag kommer definitivt att stå längst fram den 27 april, säger han.

Pelle Nööjd berättar att Torsdagsklubben som evenemang bara blir bättre och bättre, med många populära band och myket folk.

— Men det finns fortfarande de som tror att Torsdagsklubben bara är till för medlemmar, men så är det inte. Det är inte en klubb på det sättet, utan mer som en nattklubb, fast på kvällen, säger han och skrattar.

Och den 20 maj har man fått till ytterligare en dunderbokning. Då kommer nämligen Forsa Rockers.

— Det blir en riktig 50-talskväll med musik, rätt miljö, käk och hela kalaset, utlovar Pelle Nööjd.

Soppa för alla

En annan satsning är soppluncherna som hålls varannan tisdag.

— Vi har haft det två gånger nu, och det har varit uppskattat. Uppslutningen har visserligen inte varit så stor som vi hoppats på, men de som har varit här säger att de vill komma igen. Så nu är målet att fler ska hitta hit den 4 april, berättar den frivillige soppkocken Sven-Ove Malm.

På Kulturhuset är tanken att alla målgrupper ska kunna samsas och ha roligt. Det gäller även de allra minsta, som på tisdag kväll har chans att ta med sig föräldrar och släktingar på barnteater. Då kommer nämligen Pettson och Findus till Röda Kvarn.

— Det är väldigt roligt att det blir lite barnteater här., säger Anna-Karin Rostedt.