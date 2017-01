Mörnefält: Talang som aldrig verkar förvaltas

All den där talang som Vetlanda BK har i laget är beundransvärt och det långsiktiga arbetet för att bygga upp en väl fungerande juniorverksamhet som på sikt har gett flera A-lagsspelare är ännu mera värd att hylla.

Men sen då?

Är det inte så att den där gulsvarta talangfabriken någonstans på vägen kört fast å det allra grövsta?

Borde inte allt det där arbetet ha resulterat i ett lag som spelar om SM-medaljer istället för att under säsongens sista grundseriematcher faktiskt ha krav på sig om att samla ihop poäng som gör att de åtminstone slipper kvala sig kvar i elitserien?

Missförstå mig inte nu. Att börja arbeta underifrån är förstås helt rätt väg att gå och jag tror inte någon kritiserar det Vetlanda BK ändå utfört bland sina yngre spelare de senaste säsongerna.

Men samtidigt har man från VBK:s håll börjat prata om att man inom ett par år ska spela SM-finaler och åtminstone närma sig lite av den glans som Vetlanda BK en gång i tiden hade.

Där kan man inte annat än konstatera att Vetlanda BK har en hel del att arbeta med för att allt det där snacket om SM-finaler och kanske till och med guld ska bli mer än tomt snack.

Det här är ett snack som pågått alldeles för länge. Vetlanda BK har så länge varit ett lovande lag som bara väntar på att blomma ut. Men det har inte hänt – än. Istället står Vetlanda BK kvar på samma ruta ett och är fortfarande ungt och lovande istället för en kandidat till SM-medaljer.

Sedan kan man prata hur mycket man vill om VBK:s fina andra halvlek mot Saik och hur starkt det var att vinna en sådan match. Så länge man åker och får stryk av lag som exempelvis Tillberga, Sirius och Kalix mellan varven verkar de där fina insatserna inte vara något annat än en slump.

Det kanske är i ledarskapet och i klubbfilosofin det brister. I flera år har det varit så enormt inrutat i väggarna på Sapa arena att laget har en sådan talang att det bara är en tidsfråga innan det utvecklas till något riktigt stort. Och kanske är det så att man förlitat sig så pass mycket på den där talangen att man på vägen glömde bort att förvalta densamma?

I Vetlanda BK kan man med all rätt slå sig för bröstet över vad man presterat på ungdoms- och juniorsidan. Men när det kommer till seniorerna finns det faktiskt inte plats för ryggdunkningar. Där borde man istället prata om all talang som verkar ha slarvats bort och som aldrig blev något annat än just en dröm.