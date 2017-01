Lottningen till WR-cupen klar

Den 28e januari är det återigen dags för WR-cupen i Nässjö sporthall. Det är den 35e upplagan i ordningen av turneringen som anordnas av Solberga GIF, till minne av eldsjälen Walter Roth.

Under måndagskvällen lottades grupperna till det populära kommunmästerskapet i futsal. Malmbäcks IF som är regerande mästare var tillsammans med Stensjöns IF seedade då de förra året spelade final. Stensjöns IF får i sin grupp sällskap av Annebergs GIF, Solberga GIF och Nässjö City. I den andra gruppen återfinns regerande mästarna Malmbäck tillsammans med Forserums IF, Bodafors SK och Nässjö FF.

Malmbäcks IF har visat fin inomhusform då laget redan hunnit med att vinna ”Champions cup” i Vetlanda. Nässjö FF som ligger högst, sett till seriesammanhang har också visat bra form då man i fredags stod som segrare i ”Hyvelcupen” som spelades i Bodafors.