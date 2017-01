Lalla gör inte publiken besviken

Det är inte första gången han är i Kulturhuset i Sävsjö. Pelle Nööjd, föreståndare, betraktar honom som en gammal god vän när han presenteras för publiken.

— Lalla är en man som jag tycker har gjort många bra låtar, säger han.

Det nickas lite bland besökarna och sånt uppmuntrar.

— Jättekul att vara här, replikerar Lalla Hansson.

Han lovar en kväll med låtar som ”ni kommer uppfatta som skitgammalt, halvgammalt, lite nästan nytt och faktiskt alldeles färskt”.

— Det blir eget material och andras, ni kan känna er trygga, säger han och inleder med J J. Cales ”Drifter’s Wife”.

Det var i Fabulous Four Lalla startade sin karriär 1964. De slog enligt uppgift först igenom i Italien och med det följde flera låtar på Tio i topp, några av dem var ”Puff the Magic Dragon”, ”Island in the Sun” och ”Rhythm of the Rain”. Samtida med Fabulous Four var ett annat populärt band, Hep Stars med Svenne Hedlund. En Sävsjöbo som man kunde ha gissat skulle dyka upp denna kväll. I början på 2000-talet bildade Svenne och Lalla gruppen Idolerna med några andra musiker. Men Svenne Hedlund syns inte till bland borden när konserten startar.

En som inte gärna missar Torsdagsklubben är Yngve Karlsson. Han ser det som en förmån att en gång i månaden kunna höra en konsert live i Sävsjö - mitt i veckan.

Pelle Nööjd önskar att fler unga sökte sig till lokalen, men säger att det är svårt att locka ut dem.

— När man frågar vad de vill höra är det ofta artister som är väldigt dyra. Det har vi inte budget för.

För Pelle ligger bluesen varm om hjärtat och han har engagerat drivit klubben tiotalet år. I februari fortsätter man med Higgins Blues Band.

— I april har vi vår största bokning någonsin. Då kommer Nine Below Zero, gamla herrar från London som turnerar i hela Europa. Bandet bildades redan 1977, berättar han.