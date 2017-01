Misstänkt mordbrand i Tranås – igen

Räddningstjänsten larmades klockan 03.14 under natten till fredagen. Boende på Beckhemsvägen 20 hade känt en röklukt från källaren, och när räddningstjänsten kom till platsen kunde de konstatera att det låsta källarförrådet hade drabbats av en fullt utvecklad brand.

Räddningstjänsten lyckades släcka branden fort, men elden ska ha orsakat en kraftig rökutveckling i källare och trapphus, och många valde att lämna sina lägenheter.

— Vi har inte evakuerat byggnaden på samma sätt som vi gjorde under de förra bränderna här, men många har valt att lämna sina lägenheter och vi har låst upp en gymnastiksal i närheten som de kan vistas i, säger Räddningschef Bertil Fång.

Vad är det som brinner?

— Det vi kan konstatera nu är att vi har en fullt utvecklad brand i ett källarförråd, men den är släckt, säger han.

Polisen meddelade under morgonen att även om man inte vet vad som orsakat branden, så är en anmälan om mordbrand upprättad.

— Ja, vi har upprättat en anmälan om mordbrand. Misstänkt anlagd brand i ett källarförråd, säger Christer Wiktorsson, som är vakthavande befäl hos polisen i region Öst.

Än så länge ska ingen ha gripits i fallet, och det ska heller inte finnas någon misstänkt.

Det var sent under kvällen den 10 januari och under natten till den 11 januari som två misstänkta mordbränder drabbade adresserna Beckhemsvägen 18 och 20. Då fick båda byggnaderna evakueras under släckningsarbetet.

För de förra bränderna greps en man misstänkt för mordbränderna och så sent som under tisdagen häktades densamma. Mannen, som är i 50-årsåldern har erkänt att han låg bakom branden i ett av husen, men kändes inte vid branden i huset intill.