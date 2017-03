I november 2015 beviljades Sävsjö kommun ett statsbidrag på 2 055 839 kronor av Skolverkets lågstadiesatsning. Pengarna skulle främst gå till att förstärka personalstyrkan inom kommunens grundskolor.

I enlighet med Skolverkets beslut betalades det aktuella statsbidraget ut i två omgångar, hälften under höstterminen 2015, och andra hälften i början av vårterminen 2016.

Enligt Skolverkets beslut skulle bidraget användas till att genomföra insatser som leder till en ”utökning av personal, minskad klass- eller gruppstorlek eller utökning av den tid som lärarna kan ägna åt eleverna” under perioden 1 juli 2015-30 juni 2016.

I Sävsjö kommun valde man att satsa på att bland annat anställa lärarassistenter som skulle agera avlastningsstöd åt lärarna och sköta delar av lärarnas administrativa arbete. På så sätt ska lärarna få mer tid över åt undervisningsarbetet.

Och projektet har blivit lyckat.

— Det har varit väldigt positivt, och vi är väldigt nöjda med våra lärarassistenter, berättar skolchef Stefan Claesson.

Utnyttjades inte

Av den redovisning som har inkom till Skolverket från Sävsjö kommun efter läsåret 2015/2016 har man dock kunnat konstatera att hela bidraget inte har utnyttjats i enlighet med Skolverkets beslut.

Skolverket kräver därför att Sävsjö kommun betalar tillbaka 1 003 050 kronor av de 2 055 839 kronor som man beviljades läsåret 2015/2016.

Men enligt Stefan Claesson är det inte så konstigt att bidraget för läsåret 2015/2016 inte har utnyttjats fullt ut.

— Vi fick bidraget väldigt sent under höstterminen, vilket gjorde att vi helt enkelt inte hann anställa så pass många medarbetare som vi skulle behöva under den aktuella perioden, berättar han.

Inför läsåret 2015/2017 ansökte Sävsjö kommun på nytt om statsbidrag från Skolverkets lågstadiesatsning.

— Det bidraget använder vi fullt ut, säger Stefan Claesson.