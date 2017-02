Vid midnatt på onsdag stänger övergångsfönstret i svensk ishockey. Innan dess måste klubbarna som vill förstärka inför slutspurten agera.

Tidningen ringde därför runt till de lokala klubbarnas sportansvariga för att kolla läget.

Vilka kommer att värva, vem står högst upp på önskelistan och vem skulle nobba en värvning från NHL?

Sammanställningen ger er svaret.

Nässjö HC, Kjell Bergsten:

Kommer ni värva? Nej. Det skulle vara om det plötsligt ramlar ned något på oss i så fall. Vi har inga trådar ute eller någon som vi drar i. Men vi är bara sex backar så det vore bra om det ramlade ner någon back.

Hur resonerar ni? För det första så satsar vi på vi på Nässjökillar. Sen har vi inga arvoden eller pengar så det måste vara en spelsugen spelare i så fall. Sen så är det ju de här killarna som eventuellt kommer att ta oss till ett kval, så då vill vi ju ge dem chansen också.

Om ni får välja helt fritt, vem är er drömvärvning? Det skulle vara någon från Kiruna då. Börje Salming. Men det kanske har gått lite för många år sedan han var aktiv.

Skadeläget: Johan Berggren dras med ljumskproblem men ska vara tillbaka i träning igen under veckan.

Återstående matcher: Åseda (b), Sölvesborg (h)

Förutsättningar: Det ska mycket till om Nässjö HC inte tar sig vidare till kvalet mot hockeytvåan. NHC ligger trea i tabellen och har fem poäng ner till femman Nittorp. NHC har dessutom jumbon Åseda kvar att möta.

Chans att klubben värvar: 10 %. Chansen att Nässjö HC plockar in någon innan fönstret stänger är liten.

HA74, Tobias Ståhlgren:

Kommer ni värva? Ja, som skadesituationen ser ut försöker vi göra det. För oss handlar det om att få in en forward för att ersätta Simon Lantz. Sedan har vi fler luckor, men som marknaden ser ut ska vi vara glada om vi hittar ett nyförvärv.

Hur resonerar ni? Vi tittar mest mot Hockeyettan och har några bollar i luften. Men än så länge har inget fallit på plats.

Om ni får välja helt fritt, vem är er drömvärvning? Peter Forsberg.

Skadeläget: Simon Lantz, Rasmus Jonsson och Marcus Eidergård är långtidsskadade och riskerar alla att missa resten av säsongen.

Återstående matcher: Bäcken (h), Boro/Vetlanda (b), Ulricehamn (h), Värnamo (b).

Förutsättningar: Med fyra omgångar kvar av alltvåan finns HA74 på sjätte plats i tabellen vilket skulle ge play off-plats. De jagas dock av Trollhättan som bara är en poäng bakom.

Chans att klubben värvar: 95 %. När HA74 behöver förstärkning brukar det lösa sig, trots en begränsad marknad.

Boro/Vetlanda, Anders Svensson:

Kommer ni värva? Som det ser ut nu kan jag knappt svara på det själv. Dyker det upp något bra är vi givetvis intresserade.

Hur resonerar ni? Vi skulle vilja ha in en forward och har lite bollar ute, som vi alltid har. Vi hade faktiskt telefonkontakt med en spelare i dag, men det blev inget med det. Vem det var avslöjar vi inte.

Om ni får välja helt fritt, vem är er drömvärvning? Johan Franzén vore ju en drömspelare att få in.

Skadeläget: Rickard Jersenius är borta säsongen ut. Även Filip Bergkvist finns på skadelistan.

Återstående matcher: Trollhättan (h), HA74 (h), Mörrum (b), Mjölby (h).

Förutsättningar: Boro finns på femte plats i tabellen, där de sex främsta går till play off. Det är dock riktigt jämnt i tabellen där Boro har två poäng upp till andraplatsen och en poäng ner till sjundeplatsen.

Chans att klubben värvar: 60%. Att klubben haft kontakt med spelare talar för att de löser något i sista stund.

Tranås AIF, Stefan Fransson:

Kommer ni värva? Nej. Vi känner oss nöjda med det vi har.

Hur resonerar ni? Det finns ingen avsikt att värva något. Vi har kämpat lite i motvind under hela våren och inte riktigt fått det att stämma. Det mentala spelet har varit en stor roll i det hela och jag hoppas att det som hände i söndags kan vara det som får det att släppa för oss.

Om ni får välja helt fritt, vem är er drömvärvning? Oj, det är inte lätt att svara på. Men jag önskar nog snarare att laget som jag har kommer igång och får med sig något positivt här nu. Det är det som ligger mig varmast om hjärtat. Vi vet ju sedan innan jul att vi kan spela jäkligt bra.

Du nobbar alltså en NHL–förstärkning till exempel?

– Ja, jag gör fasen det i det här läget. Bara för att man skulle få in någon från NHL är det ju inte säkert han kommer in och presterar hos oss. Sen är det ju klart att det finns spelare man gärna skulle ta in, men att värva från NHL är ju inte speciellt realistiskt.

Skadeläget: Victor Johnson är som bekant borta säsongen ut. I övrigt har Tranås alla tillgängliga.

Återstående matcher: Halmstad HF (b), Helsingborg HC (h).

Förutsättningar: Tranås AIF toppar serien med två omgångar kvar att spela. Möter jumbon Halmstad borta under onsdagen och sedan väntar en ny rysare i Stiga arena på söndag. Mycket talar för att den avslutande omgången mot Helsingborg blir direkt avgörande.

Chans att klubben värvar: 1%. Tranås AIF har inte för avsikt att värva något. Alltså lär det inte hända något där innan fönstret stänger.