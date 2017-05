För tio år sedan öppnades dörrarna upp till Magasinet Second Hand och personalen är förvånade över att de redan har jubileum.

— Vi kan inte förstå att det har gått så fort, säger Margareta Jonsson.

— Det känns konstigt att det redan är tio år. Vi firar genom att bjuda på fika som vi bakat i vårt eget bageri, vi har lite erbjudanden och extraöppet, berättar Maria Karlsson Stenvall.

Många involverade

Second hand-butiken är en verksamhet inom kommunen där runt 15 personer arbetar, instruktörer samt deltagare med olika funktionsvariationer. De deltagare som inte jobbade under onsdagen minglade runt bland besökarna och berömde den trevliga personalen som alltid hjälper dem.

— Vi är många som är involverade även när second hand-butiken är stängd. Vi städar och gör i ordning i butiken. Det är främst privatpersoner som skänker hit och de kan lämna saker alla dagar för vi finns här i huset. Och nu på våren märks det att det är vårstädning och folk börjat städa i sina skåp. Vi har börjat med en grupp som åker och hämtar stora möbler hos folk, det är en liten grupp men den kommer att bli större, menar Maria.

Upptäcks gång på gång

Trots att man nu firar tio år med verksamheten är det vissa som upptäckt butiken på Magasinsgatan först på senare år.

— Det kommer fortfarande in folk som säger att de just upptäckt vår second hand-butik och undrar hur länge vi funnits här och nu kan jag ju säga att vi har varit här i tio år, berättar Margareta.