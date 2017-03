Victoria Nilas är sångerskan och hon hyllas för sina självutlämnande texter och scennärvaro. Debutsingeln hette "Såna som aldrig blir kära".

Uppföljaren hade namnet "Fixa dig" och hamnade på många spellistor bland annat i P3 och på Spotify.

Den tredje singeln med Havet släpptes i början av februari och heter "Kyss bort allt det onda".

Fiestas bokningsgrupp säger i pressmeddelandet att de inte kan motstå den kraft som ett kompetent rookieband genererar.

"Vi vågar påstå att Havet helt klart är en av årets viktigaste missa inte artister", skriver de.

Andra klara artister till Eksjö stadsfest är:

The exploited, The Baboon Show, Docenterna, Torsson, Steve ´n´ Seagulls, Corroded, Miss Li, Magnus Uggla, Amaranthe, Norlie & KKV, Västerbron, Oakland, Smash Into Pieces.