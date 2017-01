Hunden ska säljas vidare

Det var Vetlandakvinnans första egna valp. En gåva från hennes mor och sedan en trogen följeslagare genom livet. Sedan dess har det gått ett antal år och kvinnan har i perioder varit sjuk. Vid ett tillfälle ringde hon själv en sjuktaxi då hon tvingades åka in till sjukhuset. I samma veva ringde hon för att någon skulle ta hand om hennes hund under tiden. Kvinnans enda släkting bor på annan ort i landet och därför tvingades länsstyrelsen rycka in och omhänderta hunden.

— Den enda tryggheten som han har är att han vet att jag alltid kommer och hämtar honom, berättar kvinnan.

Omhändertagen igen

Vetlandakvinnan fick tillbaka sin hund men vid ett senare tillfälle i början på sommaren beslutade polismyndigheten att omedelbart omhänderta hunden med stöd från djurskyddslagen.

— Jag respekterar djurskyddslagen men jag förstod inte varför de skulle ta honom, de har gjort ett misstag.

Hon har överklagat beslutet om omhändertagandet och inför länsstyrelsens beslut om vad de ska göra med hunden har hon framfört att de inte får avliva honom. Hon menar att hunden fortfarande är pigg och varit väl omhändertagen av henne. När länsstyrelsen tagit hand om ett djur gör de en koll och vid veterinärkontrollen hade hunden enbart tandsten och var i övrigt i gott skick.

— Jag skrev att man inte kan avliva en sådan levnadsglad hund som honom.

Allra helst vill hon ha tillbaka sin hund och har sedan sommaren letat efter lösningar till de perioder då hon själv inte kan ta hand om hunden. Boende där hon får ta med sig sin hund eller en dagmatte. Men efter nästintill ett halvår har länsstyrelsen beslutat att hunden ska säljas och få ett nytt hem. Något som kvinnan motsätter sig till.

— De ringde och sa att de hade glada nyheter, att de hade sålt min hund. Det blir hans fjärde placering, jag anser att det är djurplågeri. De tog honom ifrån mig innan jag hann fira hans tioårsdag.