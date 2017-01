Hemsida kan få pris

Det är företaget Web Service Award som nominerat Vetlanda kommun. och i kategorin samhällskommunikation tävlar Vetlanda kommun med Arbetsmiljöverket, Patent- och registreringsverket och Verksamt.

— Hemsidan byggdes 2009 men gjordes om 2013, berättar kommunikatör Annelie Jönsson.

Det var efter en undersökning av nämnda företag, WSA, som brister kom fram och åtgärdades. Så vid senaste undersökningen var användarna så pass nöjda att Vetlanda kommun toppade rankingen av de kommunala hemsidor som jämfördes.

— Sidan går att använda på alla plattformar, i mobilen, i läsplattan och i datorn, berättar webbutvecklaren Tobias Wiklund.

Just nu surfar mer än hälften av besökarna in på de kommunala sidorna via mobil och läsplatta. Fler och fler hittar dit via sociala medier. Kommunens hemsida anses snygg men framförallt användarvänlig. Det är lätt att hitta rätt kontaktperson som presenteras med kontaktuppgifter och bild.

— Vi har lagt stort fokus på sökfunktionen, berättar Annelie Jönsson.

Men inget är så bra att det inte går att förbättra.

— Vi kommer att göra om hemsidan igen, berättar kommunikatör Ulrika Svensson.

— Vi följer utvecklingen och vill ligga i framkant. Fokus ska ligga på ärenden och service och vi ska plocka bort en massa, säger Annelie Jönsson.

Men det ska också komma till saker. Destination Vetlandas hemsida ska utvecklas och en särskild ”jobbsida” där lediga tjänster inom kommunen ska presenteras. Just lediga jobb är det området där det görs mest sökningar på hemsidan.

Fler e-tjänster, så kallad självservice, är också på gång. Bland annat finns önskemål från invånarna att digitalt kunna följa sina bygglovsärenden.