Turnén inleds i Hopes nya lokaler under långfredagen.

— Spelningen slår an på den kristna profil vi har som band. Påsken är en väldigt viktig högtid, det centrala i det kristna budskapet. Med våra texter går vi genom det mörker och ljus som vi möter som människa. Den människa som säger att allt är ljust ljuger, säger Christian Liljegren, sångare och en av grundarna av Narnia.

Bandet bildades 1996 och googlar man dem står det att Narnia är ett kristet hårdrocksband.

— Grejen är att man aldrig ställer den här frågan till någon annan, om de är buddister, hinduer med mera. Det är så lätt att bli instoppad i ett fack och ibland kan det bli fel, säger Christan Liljegren som dock inte sticker under stol med att medlemmarna är troende.

— Tron genomlyser våra texter. Vi räknar med den kraften i tillvaron. Men vi lever i ett sekulariserat land där man inte räknar med tron på samma sätt som i Sydamerika, Sydeuropa och USA där tron är en naturlig del, och vilket den också var i Sverige för 100 år sedan.

Sydamerika är just en kontinent som Narnia ska till efter spelningen i Vetlanda. Turnén heter ”I still believe world tour” och det blir åtta spelningar i Brasilien och Argentina.

Hemma i Sverige medverkar bandet på Sabaton Open Air på Lugnet i Falun men också på Skogsröjet i Rejmyre, där bland andra Yngwe Malmsteen och D-A-D spelar.

— Vi var det första kristna rockbandet någonsin som spelade på Sweden Rock.

Medlemmarna i Narnia, som kommer från Jönköpingstrakten, spelade tidigare på heltid men har numera civila jobb för att kunna kombinera spelningar med familjeliv. I november spelade de i Holland och Schweiz men de har tidigare också spelat i bland annat Mexiko, Japan och Färöarna.

— Det säljs inte så mycket skivor numera när det mesta finns på Spotify, då för att kunna leva på musiken måste du vara ”on the road” hela tiden, säger Christian Liljegren som själv arbetar som arbetsmarknadskonsulent till vardags.

Han möter människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

— På många sätt har vi det ganska bra i vårt land men den psykiska ohälsan är värre än någonsin. Med våra texter och vår musik vill vi hjälpa och bära.