P-O Högstedt uttryckte vid sitt besök på Ädelfors folkhögskola att det känns väldigt roligt när yngre människor är intresserade av hans farfars gärning, dikter och visor. Med inlevelse och närvaro tog Högstedt med sig eleverna på en spännande resa bakåt genom historien och berättade hur allting började med det framgångsrika skaldandet i Pälle Nävers skrivarstuga Vättehult i Stenberga. Att Pälle, som egentligen hette Josef Högstedt, inte alls hade tänkt bli författare och rimsmidare, som ju inte sågs som något ”riktigt” arbete, utan han skulle bli militär.

Natur inspirerade

Men ödet ville annorlunda och under de svåra åren under första världskriget drabbades han svårt av den svåra lungsjukdomen tbc och under en lång och mödosam konvalescens så började han skriva allt mer.

— Farfar var en sann naturlyriker och hämtade all sin inspiration i naturen. Han kunde lägga sig på knä och i en liten oansenlig blomma kunde farfar se ett helt universum. Han kunde dessutom beskriva det så vackert och detaljerat att han fick läsarna att se detsamma, förklarade P-O Högstedt.

Återgälda vänskap

P-O Högstedt reciterade flera av Pälle Nävers dikter vilket han framförde helt utan manus och med känsla och engagemang. Han berättade även för eleverna att hans farfar aldrig blev rik på pengar men oerhört rik på gemenskap, kärlek och vänlighet. Något P-O menar är något som vi alla bör tänka på, vikten av att uppskatta och återgälda vänskap och vänlighet.

— Vad hade han för fritidsintressen förutom diktandet? frågade en av eleverna varpå P-O svarade att det viktigaste för Pälle Näver var naturen och att han levde i ett slags gränsland mellan fantasi och verklighet och kunde se både vättar, tomtar och troll i naturen.

Humoristisk dikt

Den fjärde generationens Högstedtskald i rakt nedstigande led, P-O själv, berättade även om sina egna projekt. Om Stenbergaspelen, där P-O står för manusskrivandet, om sina dikter och om boken han håller på att skriva. Slutligen läste han en egenskriven humoristisk dikt som fick eleverna att lämna skolans föreläsningssal, som bär det i sammanhanget ytterst passande namnet Pälle Näver, med ett stort leende på läpparna.