Humöret var på topp och leendena sken ikapp med solen när daglig verksamhet avslutade sin hälsovecka på fredagen. Och hur avslutar man en hälsovecka på bästa sätt? Med Hantverksloppet, såklart.

— Det här är andra året vi gör det här. Förra året körde vi i april, men det var ruskigt kallt, berättade Katarina Nilsson.

Under veckan som gått har man på daglig verksamhet fått testa på femkamp, dans, brännboll, vattengympa och fredagens löpning.

Dansade och sprang

Och vilket engagemang! Med nummerlappar fastnålade på tröjorna och skosnörena hårt knutna studsade deltagarna i takt till uppvärmningsmusiken ”We are all the winners”.

Och så var det äntligen dags för startskottet. De allra mest entusiastiska susade iväg snabbt som vinden, medan andra tog det lite lugnare.

— Här tar vi det i vår egen takt, förklarade Katarina Nilsson.

Någon som verkligen inte höll igen var Åsa som nästan flög över mållinjen, påhejad av sina kamrater.

— Det gick jättebra. Jag sprang nästan hela vägen, sa hon glatt efter att ha hämtat andan igen.

Som sig bör efter ett lopp fick samtliga deltagare var sin medalj, men också en goodiebag med hemligt innehåll innan det var dags att gå och äta lunch.

— Det här var superkul, konstaterade Åsa.