Ett av lägenhetens fönster står på vid gavel när Joel rör sig genom den ljusa tvåan vid Fridhemsplan. På trägolvet lutar posters i svarta ramar mot väggen och bredvid reser sig en meterhög kaktus i en kruka av zink. Lägenhetens övriga växter, de som normalt sett behöver mer kärlek och omtanke, har placerats i fönsterkarmen.

TRE TIPS till dig som vill in i branschen: Gör så mycket du kan Om du älskar att göra film - gör film av din egen v.. TRE TIPS till dig som vill in i branschen: Gör så mycket du kan Om du älskar att göra film - gör film av din egen vardag. Filma det du och dina vänner gör, redigera det efter den stil du själv gillar. Övning ger färdighet och erfarenhet. Ut med det du skapat Lägg ut dina filmer på sociala medier. Min Vimeo- och Instagramprofil har tillsammans blivit mitt CV. Syns du inte, finns du inte för arbetsgivarna. Det gäller att vara top of mind hos folk. Var härlig och positiv Ta plats, men gör det ödmjukt. Prata med dem du filmar, skapa en vänskaplig vibe mellan er. Om du både är duktig och trevlig kommer folk garanterat ihåg dig.

På en vit byrå ligger tre, fyra, fem kamerahus. I lådorna därunder radas objektiven upp. Ett lätt, knarrade ljud hörs från golvet av trä när Joel tar några steg mot det öppna fönstret.

— Alltså jag dödar växter så lätt. Satte alla i fönstret för att ge dem en solboost, men vet inte om det går att rädda dem? säger Joel och plockar upp en torr basilikaplanta.

Han tar några steg mot köket i sina svarta Nikeskor och samtidigt som han släpper ner plantan-bortom-räddning i soptunnan nämner han kort hur morgondagens filmning med Steve Angello har blivit flyttad till maj. Därefter tittar han undrandes upp.

— Vad har jag gjort som gör att du vill intervjua mig?

I ett års tid har Joel Hördegård arbetat som frilansande filmskapare. Under tolv månader har han hunnit med 65 kunder, vilket resulterat i ett 60-tal reklamfilmer, bakom kulisserna-klipp och musikvideos.

— Det har gått sjukt snabbt, säger Joel och rättar till sin svarta mössa. Men jag älskar det. Jag är verkligen lyckligt lottad över att få arbeta med något jag tycker om så mycket.

Film har sedan länge varit en del av Joels liv. Under uppväxten i Korsberga började han intressera sig för skate - och genom det skapade Joel en Youtubeprofil, filmade det han kunde prestera med brädan och laddade upp klippen. Kort därefter fick han tag i en systemkamera, vilket gjorde att skatefilmerna nu gick att fånga med objektiv.

— Det var något helt nytt för mig. Allt började se filmiskt ut, vilket jag gillade. Det var nog då jag föll för den typen av film jag skapar i dag.

Efter studierna på Njudungsgymnasiet i Vetlanda bestämde sig Joel för att resa och filmintresset svalnade. Våren 2014 gick flyttlasset från Småland till Stockholm där han bodde hos sin bror och arbetade som förskollärare.

— Jag kände inte något behov av att lämna Korsberga under min uppväxt, jag trivdes så bra där. Jag älskar att återvända hem då och då.

Efter någon månad på förskolan hade Joel fått nog, det var dags att ta tag i framtiden. Det var då han mindes hur han tidigare tyckt om att arbeta med film och sökte in till skolor och program med TV-produktion som fokus. Kaggeholms folkhögskola på Ekerö utanför Stockholm valde att ta in honom.

— Jag tänkte ”vi testar”. Och ja, det funkade ju, säger Joel och skrattar till.

Under tiden på folkhögskolan köpte Joel en ny kamera, började filma kontinuerligt och laddade upp filmer på videosajten Vimeo. Instagramprofilen fick mer och mer omtanke och delar av Joels filmer laddades upp även där.

När den Stockholmsbaserade mediabyrån Cube såg den numera eftertraktade filmskaparens profiler ville de absolut ha honom som praktikant och så fick det bli. På plats fick han arbeta med Sveriges bloggelit och skapade sig ett större kontaktnät.

Tiden på Cube var givande. Under en resa till Spanien för Gina Tricot fick Joel visa vad han kunde vilket ledde till ett flertal jobb över sommaren, inspelningar i Stockholm och New York under hösten i Gina Tricots erkända och rosade Guided by Style. Jobb för andra butikskedjor och märken började droppa in.

Vad är det bästa du gjort?

— Det är nog musikvideon jag gjorde för en rätt ny svensk hiphopartist, Jireel, säger Joel och sneglar bort på redigeringsdatorn.

Efter några klick visar skärmen olika scener från musikvideo som sedan januari fått över en miljon visningar på Youtube. Joel har skapat allt på egen hand. Han letade platser, valde kamera och linser, filmade och redigerade. Videon känns amerikansk och filmisk. Biljardbord står utplacerade rad efter rad, kompisgäng spelar spel vid arkadmaskiner och Jireel rör sig i slowmotion eller mimar till texten av låten Snap.

— Jag älskar att hitta locations, istället för att skapa fejkade platser på egen hand eller hyra en studio för onödiga pengar. Det gäller bara att hålla ögonen öppna där du rör dig. Hela Snap är filmad i en biljardhall en bit härifrån och det var grymt roligt att arbeta med lokalerna som fanns där för att hitta rätt känsla. Det är en rätt snubbig låt dock, säger Joel och skruvar upp volymen.

Meningar som ”Jag har din gäri (tjej) på min Snapchat, göten (rumpan) den går clap clap” strömmar ut ur högtalarna. Joel trycker på paus.

— Jag står inte för allt han sjunger och hade inte postat hans lines på min Instagram, säger han och rynkar på pannan. Men videon, den är jag nöjd med.

I ett av lägenhetens rum har två identiska posters tejpats upp på väggen. Bilderna visar det norska stjärnskottet Astrid S i skimrande guld och ordet ”breathe” är skrivet i versaler i affischens undre kant.

Vid musikvideoinspelningen av artistens senaste singel var Joel på plats för att filma bakom kulisserna. Produktionen var stor och Joel fick bra rörligt bildmaterial, men passade även på att fotografera för att öka sina kunskaper inom både film och foto. Vid den sista scenen hör Joel att stillbilder ska tas och går fram för att ta ett porträtt. Efter första bilden utbrister folk från Universal Norge lyckorop över Joels bilder.

— ”Det er helt sykt! Det her er coverbilder ass!" härmar Joel och gestikulerar med båda händerna i luften.

Senare fick Joel veta att hans bild skulle användas. Han reser sig, tar ett par steg och ställer sig framför affischerna på väggen.

— De hängde över hela stan, säger han och pekar ut mot ett soligt Stockholm. Känns fortfarande sjukt. Att det är min bild.

Joel går tillbaka, sätter sig och rättar till den eukalyptuskvist som på bordet placerats i en mörk glasflaska bredvid en klotformad kaktus. Deadline för en eventfilm närmar sig. Om ett par dagar ska han till Riga för arbete för ett produktionsbolag. Därefter ska han jobba med festivalen Summerburst, både i Stockholm och i Göteborg.

— Jag kommer från McDonalds-jobb, så jag vet vad hårt jobb innebär. Att skapa film är också krävande, men på ett helt annat sätt. Jag behöver inte jobba för timmar eller minuter. Det gäller att ha sin produkt klar vid ett visst datum, hur jag går tillväga kan jag bestämma själv.

Ljudet av Stockholm hörs genom fönstret när han kollar runt i den ljusa tvåan vid Fridhemsplan.

— Främsta skillnaden är väl att jag kan leva på något jag älskar, säger Joel och fingrar på kameran bredvid den, för tillfället levande, kaktusen på bordet.