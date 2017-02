HA74 besegrade Värnamo med 4-3 efter sudden death under fredagen. Poängen betyder att laget nu är helt klart för play off. I det kommande kvalspelet möter gärna Sävsjölagets tränare Niklas Brännström just Värnamo.

– Nu har vi mött alla lag och känner att vilka vi än får så blir det bra matcher. Visst vore det kul att möta Värnamo. Ser man publikt är det över 1000 personer på läktaren här i dag. Boro möter vi gärna i en kvalserie sen, säger Brännström och fortsätter:

– Får vi dem är det kanske den optimala matchen. Men nu ska vi ha en ledig helg och så får vi se efter den vilka vi får möta.

Känner du att ditt lag är där du vill att ni ska vara nu?

– Placeringsmässigt har vi haft som mål att bli topp fyra, vilket vi kan nu även om vi inte kan påverka mer. Jag kan känna att vi spelmässigt inte kommit upp dit som vi kan. Vi är missnöjda med att vi inte gör tillräckligt med mål, även om vi ligger bra till i målligan. Sen måste vi såklart förbättra oss när vi ska stänga matcherna.