Få trodde på Nässjö Basket inför SM–slutspelet. Ännu färre gör det nu.

Efter sex raka förluster mot Dolphins under säsongen är Nässjögänget nu piskat att ta tre raka segrar.

Det är statistisk som kan få vem som helst att tvivla.

– Ska man vara realist så ligger procenten på deras sida. Jag tror inte det är någon som tror på oss just nu. Men det går inte gå runt och tänka att vi kommer åka dit och förlora. Vi åker dit för att vinna och sen vinner vi på hemmaplan, då ligger pressen plötsligt på dem, säger William Gutenius.

Gjort det förr

Gutenius plan kan låta osannolikt med tanke på Nässjös svarta facit mot Norrköping. Men 24–åringen är samtidigt någon form av bevis på att uppdraget inte är fullt så omöjligt.

– Vi tror på det här fast att vi ligger under med 6–0 i matcher totalt. För två år sedan i Sundsvall hade vi 0–4 mot Luleå under säsongen, men i kvartsfinalen gick vi in och vann med 3–0 i matcher, säger han och fortsätter:

– Det går att vända bara man sköter sin gameplan och allting till fullo i 40 minuter. Då vinner vi, säger han.

Vad krävs för det då?

– Alla måste spela med självförtroende. Vi måste spela för varandra, sätta upp skott för varandra, ge upp sitt eget skott för att ge bollen till någon med öppnare läge. Det gäller att ha ett lagspel på torsdag, då håller vi hoppet uppe.

Inget fokus på framtiden

Lyckas man inte med det tar säsongen slut redan under torsdagskvällen.

Det skulle i få fall även kunna innebära slutet på tiden i Nässjölinnet.

Gutenius har tidigare uttryckt en önskan om spel utomlands. När frågan om framtiden kommer på tal inför Nässjös ödesmatch väljer han att passa på den.

– Just nu har jag bara fokus på slutspelet. Det andra får man ta sen när den tiden kommer. Nu är det bara fokus på torsdag och på att åka till Norrköping och döda lite delfiner, säger han.