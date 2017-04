Polisen inledde under 2016 ett åtgärdspaket för att öka resurserna till utredningsverksamheten, utveckla arbetsmetoderna och förbättra teknikstödet. Det handlar om ett 20-tal åtgärder som har satts igång sedan starten för den nya Polismyndigheten.

En viktig åtgärd i detta är att anställa fler civila utredare.

Fredrik Magnusson är gruppchef på en av de två mängdbrottsgrupperna som finns i lokalpolisområde Höglandet som under gångna året fick förstärkning av två civila utredare. Den ena är utbildad socionom och den andra är rekryterad från PKC, polisens kontaktcenter.

– Totalt har vi nio utredare i min grupp, varav fyra är civila utredare. Till gruppen hör också en förundersökningsledare och en administratör, säger han.

– Mängdbrotten är en stor utmaning att hinna med, vi får prioritera bland dem. Under vintern har vi gjort insatser inom Höglandets lokalpolisområde för att jobba med mängdbrott. Vi har tagit in tillfälligt områdespoliser som jobbar med utredningar och även andra enheter. Vi har haft yttre personal som kommit in och gjort punktinsatser.

Inflödet är stort och tar aldrig slut när det gäller mängdbrott där exempelvis stölder, misshandel och skadegörelse hör till.

– Det är inte bra när handläggningstiderna blir för långa. Dels blir brotten svårare att utreda och sedan kan man förvänta sig om man blivit utsatt för ett brott att man får någon slags återkoppling inom rimlig tid. Det är ju vårt mål, vi har ju målsägarperspektivet.

Han ser ingen speciell skillnad mellan civila utredare och vanliga poliser och välkomnar ytterligare förstärkning.

– Det finns ju vissa tvångsåtgärder som bara förbehåller poliser att genomföra och det är väl den skillnaden. Det gäller husrannsakningar, hämtning till förhör eller gripande och sådana saker. Men i det vardagliga arbetet så är det marginell skillnad hur vi lägger upp arbetet, det är precis samma jobb. Jag har ännu inte fått besked om vi får några ytterligare det här året, men vi har arbetsuppgifter till mer personal.