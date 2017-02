HA74 lånade för en tid sedan in forwarden Marcus Ejdergård från Mariestad. 20-åringen har nu spelat fyra matcher för Sävsjöklubben, men kommer inte att göra sin femte under onsdagen när HA74 tar emot Mörrum på hemmaplan.

Mariestad-lånet skadade sig under lördagens förlustmatch borta mot Trollhättan och är ur spel under en tid framöver, riktigt hur länge vet inte HA74-tränaren Niklas Brännström i nuläget.

– Han fick en smäll på benet, mot knäet och kommer inte att spela i morgon (läs: onsdag). Han ska till en ”knäläkare” eller vad man ska kalla det, säger Brännström och fortsätter:

– Hur länge han blir borta beror på vad röntgen säger, eller vad läkaren kan utläsa av den.

HA74 har inte riktigt levt upp till förväntningarna hittills under alltvåan. Laget, som slutade tvåa i grundserien, har haft svårt att få in pucken i flera matcher och parkera för närvarande som sexa i en jämn alltvåa, på samma poäng som sjuan Trollhättan (10). De sex främsta i serien kvalificerar sig för play off mot hockeyettan.

– Det börjar ju skruvas åt nu allting. Tittar man både uppåt och nedåt så är det tight åt alla håll, självklart gäller det för oss att börja vinna matcher och att börja ta tre poäng.

Vad måste ni förändra i spelet jämfört med inledningen av alltvåan?

– Vi har pratat mycket om att vi måste bli rakare. Vi måste bli rejälare framför båda målen, det är där matcherna ofta avgörs. Samtidigt måste vi bli rejälare i våra avslut och lägga fler puckar mot mål.

Kommer du att förändra något i formationerna?

– Någon förändring kommer det att bli, någon är naturlig eftersom att Marcus (Ejdegård) inte spelar i morgon, och någon kommer vi att flytta för att se om vi kan få någon effekt av det.

– Men backsidan kommer att vara intakt.