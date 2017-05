Lördagen den 20 maj blir det hålligång på Kulturhuset. Då anordnas nämligen den stora 50-talskvällen med mat och underhållning.

— Det har varit flera som har efterfrågat en rockabilly-kväll genom åren, så nu kör vi, helt enkelt, säger Anna-Karin Rostedt på Kulturhuset.

Och ingen rockabilly-kväll som inte har musik. Det kommer att spelas vinylskivor med riktigt nostalgiska toner innan kvällens stora huvudnummer kliver upp på scen: Forsa Rockers.

— Man kan nästan säga att Forsa Rockers tog sina allra första steg här på Kulturhuset. Det var här de gjorde en av sina absolut första spelningar, och det var här de fick sitt namn, säger Kulturhusets Pelle Nööjd.

Under kvällen kommer det även att serveras mat, vilket måste förbokas, och så blir det 50-talsquiz.

— Så nu hoppas vi att man samlar ihop sitt kompisgäng och kommer hit och spelar, äter gott och lyssnar på musiken, säger Anna-Karin Rostedt.

Självklart kommer det också finnas möjligheter att bugga loss till rockabilly-tonerna, och för den som vill go all in, så ser arrangörerna gärna att man kommer i tidsenliga kläder.

— Det här kommer att bli en kanonkväll. Vi ska pimpa lokalerna för att få till rätt stämning, försäkrar Pelle Nööjd.