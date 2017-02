Fiesta Eksjö presenterar en favoritbokning till Eksjö Stadsfest 2017.

Finska Steve ´n´ Seagulls, som uppträdde 2015, återvänder till Eksjö för en konsert under lördagskvällen.

”2014 blev Steve ´N´ Seagulls ett Youtubefenomen. Sedan dess kan man räkna till över 35 000 000 nedladdningar bara av deras AC/DC cover Thunderstruck. Steve ´n´ Seagulls har lyckats med konststycket att fullständigt Hillbillyfiera de största och mest älskade metallhitsen i musikhistorien. Dessutom verkar det som att både hårdrockare, bluegrasseälskare och gemene man/kvinna/farfar/mormor gillar det”, skriver Fiesta Eksjö i ett pressmeddelande.

Steve 'n' Seagulls debutalbum Farm Machine släpptes 2015 och 2016 släpptes albumet Brothers In Farms. Plattorna innehåller utöver AC/DC covers bland annat covers av Led Zeppelin, Motörhead, Pantera, Rammstein, Nightwish och Iron Maiden. Världskända hitlåtar utöver Thunderstruck är Rammsteins Ich Will, DIO:s Holy Diver, Metallicas Nothing Else Matters, Iron Maidens The Trooper och Run To The Hills samt Guns n´ Roses Paradise City samt Nightwish Wishmaster.

De senaste åren har Steve ´n´Seagulls spelat på det absolut största festivalerna, t ex Sweden Rock, Wacken Open Air, Summer Breeze etc etc. Under våren/sommaren 2017 fortsätter Steve ´n´ Seagulls segertåg i USA, England, Finland, Tyskland och Frankrike.

Lördagen den 26 augusti kommer de till Eksjö Stadsfest med åkgräsklippare, hammarstäd, halmbalar, banjo och dragspel och gör en av få exklusiva spelningar i Sverige.