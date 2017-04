Elitserien i speedway startar den 9 maj. Lejonen kör då hemma mot Masarna i Gislaved. Men med cirka tio dagar till seriestart så svallar känslorna ordentligt. Elit Vetlandas Bo Wirebrand var på lördagsmorgonen märkbart irriterad.

Det var i kommentarsfältet till en artikel på Värnamo Nyheters sportredaktions Facebooksida som Wirebrand visade sitt missnöje.

Artikeln handlade bland annat om att Lejonen skriver in utländska förare i sin trupp. Alla trupper i elitserien ska innehålla minst två svenskar, och för Lejonen handlar det om Magnus Karlsson och Mathias Thörnblom.

Innan har det pratats om att Lejonen ska plocka in ytterligare någon svensk men i stället har Lejonen skrivit in ryske Aleksandr Loktaev i truppen. För någon vecka sedan skrevs polske Maksym Drabik in i laget. Och just att Lejonens skriver in utländska förare i truppen verkar ha fått Bo Wirebrand att gå i taket ordentligt.

"Skaffa för fan egna Svenska förare!! Istället jagar ni runt bland Svenska juniorer med olika erbjudande. Kan väl inte vara så svårt när ni (Lejonen) gick i spetsen för att minimera till enbart två (2) Svenskar i laguppställningen för 2017", skriver Bo Wirebrand på Facebook.

FOTNOT : Värnamo Nyheter har sökt Lejonens sportchef Anders Fröjd för att han ska kunna bemöta Bo Wirebrands påståenden. Lejonens ordförande Göran Holmstrand vill inte uttala sig utan hänvisar de sportsliga frågorna till Fröjd.