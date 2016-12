Elardt tillbaka i landslaget

Fakta: Truppen

MÅLVAKTER:

Linda Odén, Hammarby IF, Pernilla Elardt, NT Bandy.

UTESPELARE:

Hanna Dahlström, Kareby IS, Michelle Löfblad, Sandvikens AIK, Stina Ysing, Kareby IS, Anna Widing, Hammarby IF, Emelie Timan, Skutskärs IF, Hanna Brusberg, Hammarby IF, Camilla Andersson, Skutskärs IF, Malin Persson, Västerås SK, Matilda Svenler, NT Bandy, Anna Fosselius, Hammarby IF, Malin Andersson, Skutskärs IF, Linnea Larsson, Hammarby IF, Camilla Johansson, Kareby IS, Johanna Gustafsson, Kareby IS.