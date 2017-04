Det var i början av mars som dj-duon Vigiland spelade på Eksjö stadshotell. Duon består av Claes Remmered Persson och Otto Pettersson från Västervik.

Det stora genombrottet kom 2014 med låten "UFO". Året efter släppte de singlarna "Addicted" och "Shots & Squats".

Förra året, 2016, blev även singeln "Pong Dance" en hit som toppade Spotifylistan.

Det har varit slutsålda spelningar i Sverige och Skandinavien för Vigiland. Den 26 augusti kommer de till Eksjö stadsfest.

Tidigare klara artister till Eksjö stadsfest är: Magnus Uggla, Miss Li, Lill Lindfors, Linnea Henriksson, Hurula, The Exploited, Docenterna, Torsson, Steve ´n´ Seagulls, Corroded, Amaranthe, Norlie & KKV, Farsta, Smash Into Pieces, The Baboon Show, Västerbron, Oakland, Havet, Solen, Jens Hult, Dismissed, Good Harvest.