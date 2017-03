I ett halvårs tid har Vetlanda kommun haft ansvaret för bad- och gymverksamheten.

— Det är kanske det största beslutet i kultur- och fritidsnämnden hittills under mandatperioden. Vi tror mycket på detta och det mesta pekar på att vi gjorde rätt när vi övertog verksamheten, menar Maria Brihall, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Avtal löpte ut

Det finns ett par skäl till att Vetlanda kommun ville återta denna verksamhet från den privata entreprenören Medley.

— Det gällande avtalet med Medley var på väg att löpa ut. Vi såg att vi kunde göra besparingar på cirka 1,6 miljoner om kommunen tog över verksamheten, säger Brihall.

”Hur gjorde ni kalkylen?” var en fråga som ställdes.

— Underlaget byggde på stor del från siffror från andra kommuner. Medleys siffror var inte offentliga, säger Brihall.

Krävts investeringar

Vetlanda kommun noterade ett underskott för bad- och gymverksamheten för 2016 på cirka 329 000 kronor.

— Nettokostnaden för verksamheten var 903 000 kronor. I relation till budget för 2017 skulle den ha varit 550 000 kronor, alltså 353 000 kronor lägre, framförde Brihall som ett konkret bevis på att kommunen kan driva verksamheten till en lägre kostnad än Medley.

Det har dock krävts en hel del investeringar från Vetlanda kommuns sida vid övertagandet.

— Vi hade 1,6 miljoner kronor att göra investeringar för och dessa pengar har vi nästan använt allt av. Vi köpte bland annat in nya gymmaskiner för drygt 1 miljon kronor. Vi har övertagit Medleys begagnade gymmaskiner, köpt in ljudanläggning, bytt entrédiskar, iordningsställt omklädningsrum och köpt in skurmaskiner, berättar Brihall.

Själva verksamhetsövertagandet för driften har kostat 180 000 kronor. Nytt it-system för driften har kostat 70 000 kronor, profilplagg 92 000, vaktmästarlön 67 000, vattenflaskor 20 000, flaggor 7 000, kort 8 000 och avgifter miljö- och bygg 6 000 kronor.

— Det har inte gått så lång tid, men övertagandet ser positivt ut så här långt. Vi får en ännu bättre fingervisning när första prognosen kommer, säger Henrik Tvarnö (S).