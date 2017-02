Just den här eftermiddagen är det full fart. Redan innan klockan två ringlar kön lång utanför dörrarna och det finns de som mer eller mindre springer in för att hinna först in till bord och hyllor.

Profilen: Mia Sörman Ålder: 47 år. Gör: Butikschef Erikshjälpen Huskvarna. Bor: Bankeryd. Familj: Man,.. Profilen: Mia Sörman Ålder: 47 år. Gör: Butikschef Erikshjälpen Huskvarna. Bor: Bankeryd. Familj: Man, tre barn, sonhustru och hund. Intressen: Familjen, träffa vänner, ute och gå. Läser: Lyssnar på ljudböcker. Lyssnar på: Allyssnare. Tittar på: ”Mandelmanns gård”, ”Bonde söker fru” och matprogram. Favoritmat: Kyckling. Drömmer om: Att jag och min familj får vara friska och må bra.

Timman senare är det något lugnare. Glasvaser studeras med granskande ögon, en damjacka dras av från en galge och det klirrar i kassaapparaterna vid utgången. Bokryggar scannas, kaffe hälls i koppar i kafédelen och i ett rum bakom butiksdelen avslutar Mia Sörman ett möte med tre telefoner på bordet framför sig.

— Det är vi och Ullared som alltid har kö. Visst är det mycket när butiken är öppen men det mesta händer faktiskt när den är stängd, säger Mia.

Bakom kulisserna finns ännu fler ytor än det som kunderna ser. I ett garage står lastbilen som hämtar möbler, innanför ligger gåvomottagningen innan sorteringen – där de olika sakerna hamnar i olika varugrupper – tar vid.

Det finns lager, små kontor och en liten snickarbod. Prylarna ska gås igenom, diskas och tvättas. Märkas och kanske sorteras en gång till. Det är många människor – volontärer, praktikanter och några få anställda – som är involverade i verksamheten där allt överskott går till bistånd och framför allt projekt med fokus på barn.

Kombinerar det bästa

Själv har Mia varit en del av Erikshjälpen sedan 2014 även om tankarna på ett liknande arbete funnits längre än så. Även om hon kanske inte först förstod det.

— Jag är uppvuxen med ideellt arbete och var faktiskt med när församlingen jag är med i hemma i Bankeryd för flera år sedan startade en liten second hand-butik. Men det var först när jag blev av med mitt arbete som innesäljare på ett kontorsföretag som det hände något.

Mia närmade sig 40 år, var varslad och allt ställdes på sin spets. Vad skulle hon göra nu?

Kanske skulle hon – som gillade butik, sälj och att organisera samtidigt som hon alltid haft ett stort intresse för människor, socialt arbete och de mjuka värdena – våga sig på att söka en tjänst?

— Den gången gick jag inte hela vägen och just då var det riktigt jobbigt. Samtidigt bestämde jag mig för att nästa gång något liknande dök upp skulle jag ha ännu mer att komma med.

Ny utmaning

Mia beslutade sig för att läsa på Yrkeshögskolan i Nässjö. Inriktningen var ”Chefer och ledare inom handel” och hon kände att det gav otroligt mycket. Inte bara i form av kunskap utan också för att hon under ett helt år fick ägna sig åt roliga och intressanta ämnen.

När året var slut sökte hon och fick ett vikariat på som annonssäljare på Jönköpings-Posten. Det blev snart en tillsvidareanställning. Hon trivdes fint men någonstans fanns drömmen kvar.

— När Erikshjälpen skulle öppna i Habo kunde jag inte låta bli att söka. Jag fick det och blev kvar. I höstas, när tjänsten i Huskvarna blev ledig, hamnade jag här. Det är en ny utmaning och spännande. Jag kan ju Erikshjälpen men är ny här. Fortfarande handlar mycket om att lära känna människorna och rutinerna här.

Gemensam sak

Som butikschef är Mias uppgift att få butiken att fortsätta utvecklas. Men också att Erikshjälpen Second Hand ska vara en verksamhet där människor hittar sin plats och där de mjuka värdena får utrymme.

— Det är ju det som gör mitt arbete så viktigt. Vi, tillsammans, gör bra både här i Huskvarna och runt om i både Sverige och övriga världen.

Rent konkret handlar arbetet, bara under den korta tid vi pratas vid, att svara på frågor från volontärer. Prata med en kund som undrar över ett par pjäxor, säga hej till en kvinna som vill börja som volontär och försöka komma ihåg att kaffemaskinen ute i kaféet behöver lite fix innan det är dags att öppna butiken nästa gång.

Vågar vänta

Vecka 8 drar dessutom är en större ombyggnad av beredningen igång för att skapa bättre arbetsmiljö och flöde igång (något betonar Mia som inte får några konsekvenser för övriga verksamheten). På gång är också ett samarbete med Jönköpings kommun och funktionshinderomsorgen.

— Här händer något hela tiden och jag trivs. I en sådan här tjänst får jag jobba med alla delar jag tycker om. Och det är verkligen alla sorters människor som hittar hit. Det är jättehäftigt.

Sedan måste ju frågan ställas, är hon en second hand- och loppisfantast själv?

— Jag har inte har varit det tidigare men jag har blivit. För ett och ett halvt år sedan köpte vi en sommarstuga och där får det inte komma in något nytt! Men det funkar inte att säga ”i eftermiddag ska vi köpa en byrå”. Det handlar om att vänta in.