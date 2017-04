— Vi arbetar utifrån att ha individens behov i centrum, och vårt uppdrag är att ge alla människor en skälig levnadsnivå, berättar Therese Eknäs, biståndshandläggare på Sävsjö kommun.

Under onsdagen besökte hon, tillsammans med kollegan Per Larsson, mötesplatsen Brygghörnan för att informera om just bistånd, och hur man ska gå till väga om man behöver hjälp i vardagen.

— När vi får in en biståndsansökan gör vi först ett hembesök hos personen för att prata om de förmågor och behov som finns. Vi går igenom vad man har för mål med sin hjälp, om man har den för att förbättra sina förmågor, eller om den behövs för att man ska kunna behålla de förmågor man har, förklarar Therese Eknäs.

Tanken med hjälpbistånd enligt socialtjänstlagen är att kommunen kan bevilja hjälp för sådant man inte kan klara själv, och som inte kan lösas på annat sätt, till exempel genom en anhörig eller med hjälpmedel.

— Biståndet kan resultera i exempelvis hemtjänst, korttidsplats, särskilt boende eller avlösarservice. Den sistnämnda är till för anhöriga som vårdar en familjemedlem i hemmet som inte kan lämnas ensam. Då kommer hemtjänstpersonal och sitter hos vårdtagaren så att den anhörige kan komma iväg och uträtta ärenden eller så, informerar Therese Ekenäs.

Ledsagning

En fråga som kom upp under informationsträffen var ledsagning, framför allt till och från sjukhus och vårdcentral. Flera av åhörarna uttryckte att det är skönt att kunna ha någon med sig när man ska prata med en läkare.

Och just ledsagning är en av de tjänster som är allra svårast att få beviljat. För att få ledsagning krävs det att personen inte kan ta sig till sjukhuset på egen hand, med färdtjänst eller med hjälp av en granne eller anhörig.

— I Sävsjö kommun finns det dock något som heter frivilligverksamheten. Det är en lista över frivilliga personer som är villiga att hjälpa till med sådant man inte har bistånd för, till exempel ledsagning och matinköp. Och då kontaktar man mig, säger Madeleine Sjöstrand, anhörigsamordnare på Sävsjö kommun.

Biståndshandläggarna fick även själva i uppgift att skicka ut mer information om vilka tjänster som finns inom kommunen, och vart man ska vända sig, till de äldre kommuninvånarna.

— Det är inte alla som kan läsa sig till sånt på internet, förstår ni, sa en av de församlade.

— Nej, det har ni rätt i. Och det är en väldigt bra punkt, som vi definitivt ska ta till oss, lovade Therese Eknäs och Per Larsson.