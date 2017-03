Förskoleverksamheten redovisar ett plus på 4,4 miljoner, grundskolan ett plus på 3,1 miljoner, gymnasieskolan ett plus på 3,3 miljoner och administrationen ett plus på 4,4 miljoner. Detta blir förstås mer än 8,9 miljoner men så finns också en del minusposter.

Ändå är det mycket ovanligt att en nämnd går så mycket plus med tanke på hur många fler barn som gick i skolan och förskolan förra året mot tidigare. Förklaringen ligger framförallt i de statliga bidragen som kommunen fick i kompensation för att man förra året tog emot så många asylsökande. Bidrag som dessutom höjdes med drygt 52 procent en bit in på året.

För asylelever utgår ingen kommunal skolpeng. Kostnaden ska finansieras med asylbidraget. Förra året fick Vetlanda kommun drygt 19 miljoner i asylersättning där 75 procent gick direkt till berörd skolenhet, resterande till förvaltningen centralt för att täcka övergripande kostnader såsom modersmål, skolhälsovård, mottagningsenhet för flyktingar med mera.

— Förra året hade vi mellan 210 och 240 asylsökande barn i kommunen, berättar ekonom Anders Blomqvist.

För elever med uppehållstillstånd utgår ett schablonbidrag från staten på 87 000 kronor som fördelas ut under två år till förvaltningen. Även här går 75 procent till berörd skolenhet. För dessa eleverna utgår en kommunal skolpeng. Förra året fick Vetlanda kommun cirka 19 miljoner i schablonersättning.

— Den totala flyktingersättningen hamnade på cirka 36,5 miljoner vilket motsvarar runt 90 tjänster om snittlönen ligger på 26 000 kronor.

Så många tjänster tillsattes inte, eftersom Vetlanda kommun precis som andra kommuner har stora svårigheter med att få tag i personal till skola och förskola. Så det här innebär att Vetlanda kommun inte använt alla statliga bidrag som man kompenserats för.

Vad händer med pengarna? Betalas de tillbaka till staten?

— Nej, överskottet går in i kommunkassan i det totala bokslutet och bidrar till att skapa bättre förutsättningar för kommunen inför kommande budgetår, svarar Anders Blomqvist.