— Säg Sandsjöfors och du tänker planka. Men vad har Vetlanda för egen rätt?

Det undrar Mikaela Söderberg på Tillväxt Vetlanda och som nu vill har kommuninvånarnas hjälp att skapa denna rätt.

Smakmästaren är ett event vars syfte är att skapa ett attraktivare Vetlanda att bo, leva i och besöka. Då behövs också ett kulinariskt inslag. Och det kommer förmodligen att dofta ljuvligt lördagen den 20 maj då grilldoften från åtta grillar sprider sig i stan.

Vilka personer som ska stå vid grillarna blir domarnas tur att utse.

— Vi har tre domare. Sussie Olsson från Sussie Olssons kök, Pierre Eklöf från Konditori Cecil och som varit med i kocklandslaget samt en tredje, hemlig person, berättar Mikaela Söderberg.

— Den 31 mars släpper Tillväxt Vetlanda all info. Via mejl kan man anmäla sitt intresse till mig, fortsäter hon.

Tillsammans med anmälan skickar man in receptet på rätten som ska gå att grilla. Det får inte vara för avancerat utan allt ska kunna tillagas under en timmes tid. Domarna bedömer vilka maträtter som skulle kunna ha chans att gå ut som segrare och sedan är det bara att bevisa det under eventet den 20 maj.

— Det här ska vara roligt och glädjefullt, så man behöver inte tänka stenhård tävling. Domarna kommer inte vara hårda, utan mer peppande, precis som i Mästerkockarna på tv, säger Mikaela Söderberg som själv beskriver sig som matnörd.

— Jag älskar att laga mat, mycket vilt. Per Morberg är en idol, säger hon.

— Tänk färg, smak och doft, säger Tobias H Jonasson som blir konferencier som går runt och minglar bland deltagarna under eventet.

Han kallar sig själv grillnörd och äger hela sju grillar.

— Allt går att tillaga på en grill. Baka, grilla glass, grilla ostkaka...

— Ja vad vore nyår utan grillning, säger Mikaela Söderberg.

Flotta grillar kommer ett byggföretag i stan att sponsra med, råvarorna sponsras av två matbutiker. Hela torget kommer dessutom att fyllas med utställare som ställer ut just mat i olika former. Dessutom blir underhållning för barnen. Så det är väl egentligen inget att tveka på, bara att anmäla sitt intresse.