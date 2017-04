Efter en mycket jämn elitserie står det nu klart vilka lag som kommer att göra upp om SM-guldet. Team Clan tampas med Pergamon, Jösse och Stureby om utmärkelsen, där slutspelet går i Jönköping.

Clan slutade tvåa i årets elitserie en poäng bakom Pergamon. Pergamon får därmed fördelen att välja motståndare, ett val som ännu inte är gjort.

– Vi är supernöjda med att vara bland de högst seedade. Ettan och tvåan får välja lite profiler och det blir ju lite fördel. Vi började säsongen lite knackigt, hade inte riktigt flyt i det och var nog lite nöjda efter förra året, säger Team Clans Joachim Karlsson och fortsätter:

– Sedan kände vi nog att det var dags att ta tag i det för det såg ut ett tag som att vi nästan skulle få svårt att ta oss till slutspel. Vi behövde rycka upp oss helt enkelt och det gjorde vi, vilket jag ser som en otrolig styrka som vi har i laget. Vi hittar varandra när det krävs och nu mot slutet har vi hittat otroligt bra, framförallt i de sista matcherna.

Under helgen spelades de två sista omgångarna i landets högsta serie, slutomgångarna gick i Malmö. Under lördagen fick Nässjölaget oavgjort via 10-10 mot Stureby, i en match där Clan hade legat under med 9-6. Anton Ahlgren (947) och Anton Persson (903) var poängbäst för laget.

Clan hade inför söndagen därmed chans att vinna serie. För det skulle det krävas seger mot Boden samtidigt som Team Pergamon skulle förlora sin match.

Clan gjorde precis vad de skulle – och mer där till – laget krossade Boden med 18-2 i den avslutande omgången där Anton Ahlgren (958) och Pontus Andersson (943) var topparna.

Men Pergamon gjorde även de precis vad de skulle och besegrade Engelholm med 14-6 och vann därmed elitserien.

– Det fins inget lag i elitserien som är dåligt längre, vi har otroligt många bra bowlare och lag i det här landet, det är inte smidigt längre.

Men nu inför slutspelet är det väl inget att hymla om, det är guldet som hägrar?

– Ja, det är klart att vi vill försvara guldet. Det är det som alla strävar efter och det var målsättningen redan när vi började säsongen. Vi ska försvara det.

Pergamon väljer alltså först. Karlsson tycker inte att det för Clan spelar någon roll om det blir Stureby eller Jösse som utgör semifinalmotstånd.

– Nej, det gör det absolut inte. Det spelar ingen roll vilket lag vi möter. Nu handlar det om att vinna matcher och alla är redan så bra, och i slutspelet så steppar alla upp ett steg till. Alla kommer att vilja slå oss som regerande mästare, men det är fortfarande Pergamon som har lite tryck och press på sig.