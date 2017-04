Under tisdagen föll HV71 borta mot Brynäs efter förlängning. Gävlelaget kvitterade SM-finalsserien till 1-1 i matcher och lagen går upp mot varandra igen på torsdagskvällen. Under onsdagen mitt emellan matchdagarna var det träning för Nässjökillen Anton Bengtsson och de andra HV-spelarna. 24-åringen medger att det nästan bara är hockey som snurrar i huvudet dessa dagar och att det är bra att försöka skingra tankarna från sporten under de lediga timmarna.

– Det blir mycket hockey i huvudet och det snurrar rätt bra efter matcherna. Men samtidigt är det kul som fasen också och man får ta vara på de här dagarna och njuta. Det är inte varje dag man spelar final och man vet inte om man kommer att få göra det igen, säger Nässjökillen.

Hur gör då Bengtsson för att släppa ishockeyn mitt i en brinnande finalserie?

– Jag och sambon har en hund tillsammans, Esther som är en fransk bulldogg. Vi köpte henne förra sommaren och det blir mycket tid tillsammans med henne. Jag tycker att det är kul att komma ut och få slappna av lite och då tänka på något annat en stund.

– Hon har hjälpt mig mycket framförallt under de perioder då när det har gått tungt med hockeyn. Alltid när man kommer hem så möts man av någon som kommer och är glad och vill leka.

Esther får dig att släppa hockeyn och skingra tankarna lite mellan matcherna?

– Absolut. Samtidigt blir det att man alltid gör något och att man inte bara ligger där i soffan och inte gör någonting. Hon gör att man måste komma ut och då känner jag mig också fräschare och skakar ut benen lite extra.

Bengtsson är nu inne på sin femte säsong i Jönköpingsklubbens representationslag. Forwarden har varit med under de senaste tunga säsongerna, som har slutat i sorti redan efter kvartsfinalen. Nu vittnar han om att det är ett helt annat go runt klubben.

– Det är stor skillnad och det kändes nästan redan i början av förra säsongen att vi hade något på gång efter allt som hade varit då. Vi fick en grupp som kom ihop väldigt bra den sommaren och nästan alla var här och tränade.

– Även om det året inte var så bra sen så känner jag att sammanhållningen vi fick då har vi behållit nu och vi har hittat ett spel som passar oss och har kunnat fortsätta utveckla det varje dag. Det är harmoni i klubben och allting runt omkring känns lugnare.

Tror du att det är viktigt det här med att det är så pass många spelare från närområdet i årets HV71?

– Det tror jag. Viktigt att vi har många som vet vad som krävs för att vinna guld och att det är så många som brinner för HV71 och för Jönköping. Det har stor betydelse och man får ännu mer energi i gruppen när man vet att alla brinner för det.

Bengtsson har som sagt ”bara” spelat kvartsfinaler tidigare. Det han just nu upplever är något helt annat.

– Framförallt stämningen känns som att allting går upp ett snäpp till. Allting runtomkring och det blir mer hajpat samtidigt som det blir en annan fart också. Alla ger allting hela tiden och man känner ju att man är tre matcher från guld och då vill man ju göra det som krävs.

Bengtsson är ett gångbart namn inom HV71. Förutom Anton på isen så är pappa Agne klubbdirektör. En speciell situation kan tänkas. Men enligt forwarden är omständigheterna inget han tänker på.

– Det är ingenting som påverkar mig egentligen. Tycker mest att det är kul att han har det jobbet och jag vet hur fruktansvärt mycket han brinner för hockeyn. När jag och tjejen är och hälsar på så är det alltid hockey på hans tv. Han har det jobbet och det tycker jag bara är kul och det påverkar inte mig någonting.

När han tog tjänsten, bollade ni något innan då?

– Vi pratade om det men sa väl direkt att när det kommer till mig så är det inte han som tar hand om det. Han har ingenting med mig att göra när det kommer till kontrakt och så, vilket är skönt för då behöver det aldrig bli något snack om det.

– Sen vet säkert han mycket om framtiden för HV71 men det är ingenting som jag får reda på eller vill veta heller. Det är skönt att vi har den proffsigheten och kan hålla en dialog.

Får du några gliringar från motståndare för att pappa är klubbdirektör?

– Jag fick faktiskt en i kvartsfinalen mot Färjestad. Då fick jag höra att jag spelar här bara för att farsan är här. Men det är något jag får ta och skrattade bara åt det.

– Sen skojar lagkamraterna om det ibland. I det egna laget skojar de med mig men det är mer roligt.

Match tre går alltså i Kinnarps arena under torsdagen. 1-1 i matcher och ny giv – drömmen om guld lever i allra högsta grad för Anton Bengtsson.

– Det är jättejämnt med två riktigt bra lag som båda har haft bra säsonger. I går (läs: tisdag) tycker jag att vi gjorde en av våra sämsta matcher på hela säsongen. Då höll ändå Linus (Söderström) oss kvar och gav oss chansen att vinna. Det gäller att vi laddar om och nu till nästa match är allting nollställt igen.