Boro/Vetlanda och lagkapten Daniel Ljungkvist ställs under söndagen i en ödesmatch mot Mjölby. Laget har kvalplatsen i egna händer och når play off via en seger. Vid förlust under ordinarie tid, samtidigt som Trollhättan tar tre poäng, så är säsongen slut. Då kan även Ljungkvists långa hockeykarriär vara över. Foto: Fredrik Johansson