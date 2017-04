Visst var inte situationen direkt matchavgörande. Men ändå talande för den andra SM-kvartsfinalen som gick i Nässjö under tisdagen. Hemmalaget hade inlett svagt i den första quarten men tagit över matchen i den andra. 13-22 efter tio minuter var 39-41 två sekunder innan paus. Då blev Reginald Johnson helt fri och skulle tippa in kvitteringen – om det inte hade varit för Kjellbom som kom bakifrån och blockade bort kvitteringschansen. Nässjö kom sedan aldrig närmare än så och den där brytningen blev på sätt och vis en symbol för hur det såg ut i Sporthallen under tisdagen.

MATCHFAKTA Nässjö–Norrköping 73–77 (13–22, 26–19, 18–19, 16–17) Nässjö: Austin Barne.. MATCHFAKTA Nässjö–Norrköping 73–77 (13–22, 26–19, 18–19, 16–17) Nässjö: Austin Barnes 12, Dartaye Ruffin 12, Reginald Johnson 11, Mantas Griskenkas 11, William Gutenius 11, Kristian Heder Ternell 7, Karim Wazzi 5, Jonathan Peleg 2, Daniel Eliasson 2. Norrköping: Mikael Lindquist 19, Cole Darling 19, Joakim Kjellbom 15, Johnell Smith 9, Mikkel Plannthin 9, Dejan Jeftic 3, Edvin Stark 3. Publik: 1050 Norrköping leder med 2–0 i matcher.

– Skönt att vi fick behålla ledningen i matchen där men den var inte direkt matchavgörande det skulle jag inte säga. Men de kom ju aldrig i kapp efter det och vi fick bygga på vår ledning i tredje även att Nässjö visade vilja och kom tillbaka flera gånger när jag tänkte att det var klart. Credd till dem för hur de genomför matchen, säger Dolphins Joakim Kjellbom.

Tillställningen slutade 77-73 till delfinerna som därmed satte sig i ledning med 2-0 i matcher i den här SM-kvartsfinalsserien.

– Det var lite upp och ned. Båda lagen var nog lite slitna efter den förra matchen och vi vill spela lite snabbare. Det var lite gåbasket i dag, vi är nöjda över vinsten eftersom att det alltid är svårt att vinna i Nässjö.

– Tycker att vi har tur som är i ledning i halvtid. De hade momentum och spelade bättre än oss i första, förutom första fem-sju minuterna.

För att skaka fram en andra hemmamatch i det här SM-slutspelet och en fjärde kvartsfinalsmatch krävs att Nässjö nu besegrar Norrköping på deras hemmaplan under torsdagen. Vid förlust är däremot säsongen över för de grönklädda.

– Jag känner mig lack, arg och frustrerad. Vi måste kunna försvara vår hemmaborg. Jag antar att de fick göra för många poäng samtidigt som vi gör för mycket misstag och ger dem lite för mycket, säger Nässjös Mantas Griskenas som så många gånger förr gjorde en stark insats i Sporthallen.

– Vi startade dåligt i första perioden och kom sedan tillbaka. Sen var det upp och ner och upp och ner och de slog tillbaka oss.

Nu är det vinna eller försvinna som gäller?

– Ja, förhoppningsvis kan vi stjäla en seger på deras hemmaplan och sedan komma tillbaka hit och så får vi ta det därifrån.

Summa summarum så stred Nässjö tappert. Laget fick något tufft domslut emot sig, kanske allra mest under slutminuten. Sett över 40 minuter var det en hyfsat jämn tillställning där det ändå syntes att Norrköping är något bättre än vad Nässjö är.