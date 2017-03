Bagarns uppdrag

Här är tränaruppdragen Mickael ”Bagarn” Engdahl haft:

INNEBANDY: Vöikers damer, Sävsjö IBK Beavers, Bodafors herrar, SW 2010 herrar, IBK Husar herrar, Moheda herrar.

FOTBOLL: Hultsjö IF Atom flickor, Sävsjö FF pojkjuniorer, Bodafors flickor, Sävsjö FF b-lag, Hultagård herrar, IFK Hult damlag, Landsbro IF damer, Holsby SK herr, IF Eksjö fotboll dam.

ISHOCKEY: HA74 från Björnligan upp till alla juniorlag, spelande hjälptränare i HA74 herr, målvaktstränare i HA74, målvaktstränare för Nässjö HC:s c-pojkar, HA74 Girlpower, Sollefteås juniorlag.