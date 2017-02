I FRAMTIDEN kommer det kanske inte att vara en ovanlighet att nå den åldern.

Under tisdagen kunde forskning från Imperial College London och World Health Organization (WHO), publicerad i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet, berätta att flera industrialiserade länder kommer att få en ökad medellivslängd.

I studien ingick 35 länder, från Mexiko och Polen till Tyskland och Australien.

Alla dessa länder kommer att få se en högre medellivslängd hos personer födda år 2030.

Högst medellivslängd förväntas Sydkorea att få, med nästan 91 år för kvinnor och 84,1 år för män.

Näst bäst, efter Sydkorea, kommer medellivslängden att vara i Frankrike, Japan och Spanien för kvinnor (med 88 år) och för Australien, Schweiz och Kanada för män (med cirka 84 år).

DEN HÄR studien går, enligt professor Majid Ezzati, emot den tidigare föreställningen om att det inte skulle vara möjligt med en medellivslängd som översteg 90 år.

Ezzati säger till tidskriften Time att han tror att mänskligheten på långa vägar inte har närmat sig den övre gränsen för medellivslängden, utan att den fortfarande kan gå upp till 110 eller 120 år, om det nu ens finns övre en gräns.

Det är en hisnande tanke.

I Sydkorea har en bra och tillgänglig sjukvård kombinerad med en hälsosam kost i barnaår, lågt blodtryck och utvecklad medicinsk teknologi bidragit till den här förväntade ökningen av livslängden.

Att män i större utsträckning har börjat "leva mer som kvinnor", det vill säga, röka mindre, dricka mindre och ha färre olyckor har också bidragit till att gapet mellan mäns och kvinnors medellivslängd har minskat.

Vissa av de undersökta länderna kommer dock inte att öka sin medellivslängd lika mycket som de andra, varav USA och Sverige är två av dessa.

EN ÅLDRANDE befolkning är redan i dag en stor utmaning, med till exempel boende- och personalbrist inom äldreomsorgen.

I framtiden kommer det att bli ännu svårare och det måste vi förbereda oss på.

Första prioritet måste vara att planera för att den åldrande befolkningen ska kunna stå på egna ben, snarare än att den ska bli omhändertagen.

Ska vi leva tills vi blir 100 kommer en 70-åring att vara "gammal" lika länge som en nyfödd hinner bli vuxen, det vill säga, i 30 år.

Därför måste morgondagens 70-åringar inte betraktas som gamla utan vara lika aktiva och alerta som dagens 50-åringar.

Där har samhället ett ansvar för att tillhandahålla bra vård, bättre forskning, högre pensionsålder och flexiblare anställningar.

Och individen har själv ett ansvar för att ta hand om sin hälsa och att se över sin livsstil.

Att ha ett friskt liv är trots allt viktigare, och roligare, än att ha ett långt liv.