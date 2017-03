Boken som det refereras till i matchkallelsen är en känd deckare skriven av författarinnan Aghata Christie som gavs ut första gången år 1939. På grund av att bokens titel kan anses vara stötande har den ändrats i flera länder. I Sverige kallar förlaget Bonnier numera boken Och så var de bara en, som är en översättning av den amerikanska titeln And Then There Were None.

I sitt inlägg på Facebook har Pontus Carlsson valt att inte gå ut med vem som står bakom mejlet, men Smålands-Tidningen har av Sveriges Schackförbund fått bekräftat att det skrivits av klubbens ordförande Håkan Åkvist. Han kommenterar på telefon:

— Det här var ett internt mejl som skickades i höstas och jag förstår inte varför han har gått ut med det nu, säger Åkvist, det är mycket annat som ligger i botten till den här konflikten, fortsätter han.

Vill du berätta någonting om det?

— Personligen upplever jag att han vill lägga fokus på att det är jag som lagledare i klubben som har gjort fel. Han är ju alltså född i Sydamerika och är adopterad och är ju mörkhyad. Det är sådant som är väldigt gångbart i dag att lägga fram som motargument, menar Åkvist.

Men han har upplevt att det inte känns okej att skriva på det här sättet?

— Ja, det skriver han ju, men det här har vi lagt på is för länge sedan. Det var i oktober som det här mejlet skrevs, säger Åkvist.

Varför tar du upp just den här boken som exempel?

— Det är väl inte så konstigt. I den så droppar den ene pojken efter den andra av och så blev det i mitt lag. Jag fick det ena återbudet efter det andra, säger Åkvist.

Du tänkte aldrig på att det kunde uppfattas som rasistiskt?

— Nej, definitivt inte, vi har aldrig haft några sådana tendenser. Han har varit med i vårt lag i fyra år och vi har alltid accepterat honom som alla andra, säger Åkvist.

Du skriver att det finns ”ett antal travesterande sånger - både på svenska och danska, kanske också på polska” vad menar du med det?

— Vi har en polack i laget vet du, säger Åkvist.

Så du syftar på spelarna i laget?

— Ja det är klart att jag gör, absolut, säger Åkvist.