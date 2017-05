Adam Öksüz det stora utropstecknet när Hvetlanda slog Stockaryd/Rörviks IF Fotboll Hvetlanda besegrade Stockaryd/Rörviks IF borta i division 4 Småland norra med 5-2 (3-1). Men snackisen var Adam Öksüz - som gjorde hela fyra av Hvetlandas mål. Haris Kadiric gjorde också ett mål för Hvetlanda, målen för Stockaryd/Rörviks IF gjordes av Johan Andersson och Ken Knutsson.